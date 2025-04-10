На КНС № 23 в округе Пушкинский заменили два насоса

В округе Пушкинский продолжается работа по восстановлению системы водоотведения. На канализационно-насосной станции № 23 в поселке Зеленоградский заменили два насоса. Один работает на постоянной основе, второй находится в резерве, чтобы избежать изливов на рельеф в случае засорения насоса или когда проводятся профилактические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На КНС установлены шкафы управления, насосы работают в автоматическом режиме. На данный момент все мероприятия проведены, чтобы из сливов от данной КНС не было вообще», — сказал заместитель главы округа Пушкинский Екатерина Носачева.

Ранее жители поселка Зеленоградский обратились с просьбой провести встречу с представителями Администрации округа для разъяснения обстановки и предоставления планов работ по нормализации ситуации с водоснабжением и водоотведением. На встрече, которая была организована в конце марта, возникла договоренность о новом формате взаимодействия: жители смогут напрямую контролировать процесс ремонта и модернизации сети.

«Введение режима ЧС на объектах водоотведения и водоснабжения в поселке позволяет проводить оперативные работы по обеспечению жителей ресурсом, устранять аварии в оперативном режиме, дает дополнительные возможности для ускоренной модернизации сети и контроля за состоянием объектов», — сказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Работы сейчас проводятся на пяти КНС. На станции № 22 в СНТ «Зеленое поле» залили фундамент, провели замену запорной арматуры. На КНС «Школьная» установили резервный насос, который подключен к шкафу управления. Полностью готова «новая» КНС на улице Школьная будет в начале мая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.