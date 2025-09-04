На КНС-24 в поселке Ашукино установят систему телеметрии

Свой выбор объекта он объяснил тем, что в последнее время к нему поступало много обращений от жителей поселка с жалобами на некачественную работу канализационной системы.

Депутат осмотрел КНС и заключил, что на данный момент работа КНС-24 стабилизировалась. Замена насоса и прочистка канализационных сетей привели к нормализации функционирования системы. Сейчас станция работает без нареканий.

«Рядом с КНС расположены поля фильтрации. Очевидно, что эта технология устарела, и идеальным решением было бы строительство современных очистных сооружений. Мы активно работаем над включением этого объекта в государственную программу. Это сложный процесс, но я уверен, что со временем добьемся положительного результата», — рассказал Михаил Ждан.

Он также отметил, что пока, до реализации этого проекта, нужно сосредоточиться на улучшении текущего состояния полей фильтрации. Несмотря на то, что свою функцию они выполняют, есть ряд моментов, которые требуют внимания. В ближайшее время планируется покос травы, очистка и приведение в порядок приемного отстойника, а также установка ограждения по периметру. Это необходимо для обеспечения безопасности и предотвращения несанкционированного доступа, что исключит возможные травмы.

Сейчас обслуживание полей фильтрации и КНС-24 осуществляется силами МУП «ЖКХ Лесной». Скоро на станции планируется установка телеметрии, которая будет оперативно информировать о любых сбоях в работе, что позволит быстро реагировать и устранять неполадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.