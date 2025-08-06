На Клементьевской котельной в Сергиевом Посаде завершают замену теплообменников

В Сергиево-Посадском округе продолжается подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов. В рамках профилактического ремонта на котельной мкр. Клементьевской идет замена теплообменников и насосов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная обеспечивает горячей водой и теплом более 110 домов, свыше 30 тыс. жителей. Объект в эксплуатации более 60 лет, в прошлые зимы из-за проблем с оборудованием/сетями и, как следствие, аварий, котельная выдавала низкие показатели, не всегда обеспечивая норматив. По концессионному соглашению между правительством Московской области, администрацией Сергиево-Посадского округа и «Газпром теплоэнерго МО» в этой части города в 2026–2027 годах будет построена новая блочно-модульная котельная. Но пока для необходимого обеспечения ресурсами жителей нужно поддерживать работоспособность старой.

На котельной 5 паровых котлов на отопление и горячую воду. В декабре прошлого года здесь была выполнена замена котла, сейчас в старых агрегатах меняют теплообменники. Они представляют собой систему труб, по ним проходит холодная вода, которая нагревается паром. Затем уже нагретая вода поступает на отопление и ГВС потребителям. Впереди также замена насосов, они обеспечат бесперебойную подачу ресурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.