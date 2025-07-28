На Каширской ГРЭС установлена газовая турбина первого энергоблока

На строительной площадке Каширской ГРЭС завершен важный этап модернизации — газовая турбина ГТЭ-170.1 первого энергоблока будущей парогазовой установки (ПГУ-900) установлена на фундамент. С рабочим визитом на строительной площадке побывал временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Роман Пичугин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Доставка турбины весом около 200 тонн потребовала особой подготовки: была построена временная дорога, задействованы спецтехника и автокраны. Оборудование аккуратно переместили в главный корпус с помощью порталов и мостовых кранов. Вскоре аналогичным образом будет установлен генератор, после чего монтажные работы продолжатся.

ГТЭ-170.1 — первая в России газовая турбина, признанная инновационным энергооборудованием. Она успешно прошла заводские испытания, а ее эксплуатационные характеристики будут подтверждены после пусконаладочных работ.

«Особенность проекта в том, что все основное оборудование — трансформаторы, генераторы, турбины — производится в России. Это полностью отечественная разработка. Ну, а первый ток мы планируем дать в сеть 1 января 2028 года», — заявил директор Каширской ГРЭС Дмитрий Ворожеев.

На стройплощадке ГРЭС уже готовы фундаменты основного оборудования, смонтирован каркас главного корпуса, идет установка котлов-утилизаторов и насосных систем. Параллельно возводятся вспомогательные объекты: трансформаторы, насосные станции, административные здания и инженерные сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.

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