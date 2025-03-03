На Каширской ГРЭС начался новый этап модернизации

На строительную площадку Каширской ГРЭС доставлена первая произведенная в России инновационная газовая турбина большой мощности — ГТЭ-170.1. Оборудование предназначено для реализации проекта строительства двух дубль-блоков ПГУ суммарной мощностью 900 МВт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По железной дороге поставили наиболее крупные узлы: генератор и турбогруппу газовой турбины, так называемую «сигару».

При помощи мостовых кранов турбогруппу весом 187 тонн на Ленинградском металлическом заводе поместили на 16-осный железнодорожный транспортер и доставили по существующим железнодорожным путям до строительной площадки ПГУ Каширской ГРЭС.

По прибытии турбогруппа была снята с транспортера краном грузоподъемностью 500 тонн и помещена на площадку временного хранения. Вскоре турбину установят на фундамент, и специалисты приступят к ее обвязке.

Газовая турбина ГТЭ-170.1 первой в России получила статус инновационного энергетического оборудования и прошла программу заводских испытаний. А после проведения монтажных, пусконаладочных работ и завершения испытаний будут подтверждены ее эксплуатационные характеристики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.