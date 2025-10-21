На Юбилейном проспекте Химок завершили ремонт сети центрального отопления

Специалисты «ТСК Мосэнерго» продолжают комплексную реконструкцию тепловых сетей в Химках. Рабочие провели ремонт участка трубопровода центрального отопления в Новых Химках. Вблизи дома № 32 на Юбилейном проспекте заменили 28 м теплосети, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы прошли в рамках планового ремонта. Сеть проложили в грунте бетонных траншей, что обеспечит надежную защиту от механических повреждений и коррозии, а также минимизирует тепловые потери.

В этом году в городе обновляют около 24 км тепловых сетей. Специалисты также ведут работы по модернизации центральных тепловых пунктов: устанавливают современные датчики управления температурой, внедряют автоматизированные системы и устройства плавного пуска.

Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тыс. жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.