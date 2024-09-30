На текущей неделе в Ступине приступят к подаче тепла в соцучреждения и МКД

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правительством и главами готовность домов и системы отопления к осенне-зимнему периоду. Так, стало известно, что в городском округе Ступино на этой неделе приступят к подаче тепла в соцучреждения и МКД, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Подготовку домов в муниципалитете к осенне-зимнему периоду выполняли 12 управляющих организаций и 3 ТСЖ. В округе 848 многоквартирных дома», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, рабочими управляющих компаний и ТСЖ восстановлен тепловой контур, проведены работы по текущему ремонту кровельного покрытия, фасада, отмостки, входных групп, теплоизоляции внутренних инженерных сетей, ревизии запорной арматуры, герметизации межпанельных швов, проверке состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов.

После пробного пуска холодной воды 23–27 сентября в 16 домах выявлено отсутствие давления. Все недостатки устранены.

Узнать, когда тепло придет в дом, можно на Карте коммунальных услуг, а также через Чат-бот.

«В округе приступим к подаче тепла в социальные учреждения, среди которых — 19 образовательных комплексов, 8 объектов культуры, 3 медицинских учреждения», — добавил Сергей Мужальских.

По вопросам, связанным с отоплением, можно обращаться в управляющую организацию, а также в управление ЖКХ администрации округа по телефону: 8 (496) 642-36-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.