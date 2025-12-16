На детских площадках Подмосковья ликвидировали свыше 190 тысяч случаев замусоривания

На территории Московской области реализуется проект «Чистая детская игровая площадка». С начала года посредством камер видеонаблюдения «Безопасный регион», установленных близи игровых комплексов, зафиксировано 193 фактов замусоривания физическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

С этого года в регионе работает новый порядок привлечения жителей к ответственности за несоблюдение чистоты и порядка во дворах и на детских площадках.

Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, алгоритм разработан с целью предотвращения правонарушений, совершаемых недобросовестными гражданами. Посредством мониторинга камер видеонаблюдения ответственные за содержание территорий — управляющие организации или МБУ обязаны направлять информацию о факте нарушения в правоохранительные органы. На основании представленных фотографий осуществляется определение персональных данных, после чего граждан привлекают к ответственности.

За сброс мусора на детских площадках для граждан предусмотрен штраф в размере 2 тыс. рублей по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

По всем выявленным с начала года фактам нарушений направлены заявления в УМВД для дальнейшего привлечения к ответственности виновных по ст. 8.2 КоАП РФ. Уже вынесено постановлений на общую сумму 30 тыс. руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.