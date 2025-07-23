На «Часе ЖКХ» в Жуковском с с руководителями УК обсудили подготовку к зиме

После видеоселекторного совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава городского округа Жуковский Андроник Пака провел плановое мероприятие «Час ЖКХ» с руководителями местных управляющих компаний. Основными темами обсуждения стали проведение общих собраний собственников в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, а также подготовка паспортов готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

В ходе встречи Андроник Пака обратил особое внимание на необходимость активной работы с жителями по вопросу электронного голосования в ГИС ЖКХ. Он подчеркнул, что использование цифровых инструментов позволяет упростить процесс участия собственников в принятии решений по вопросам управления домом, а также повышает прозрачность и контроль за проведением общих собраний.

Кроме того, обсуждался ход подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду. Управляющие компании продолжают оформлять и передавать в муниципальное предприятие «Теплоцентраль» паспорта готовности для проверки. Глава округа договорился с участниками совещания о необходимости завершить эту работу до 20 августа, чтобы исключить возможные задержки и технологические сбои. Своевременная подготовка жилого фонда к зиме — одна из ключевых задач, от которой зависит комфорт жителей в холодный период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.