На более 56 тыс территориях Подмосковья провели ручную уборку

За сентябрь специалисты служб содержания территорий провели ручную уборку более 56 тыс. общественных пространств Московский области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наибольший объем работ выполнен в:

Люберцах — более 2,3 тыс. территории;

Богородском — 2,1 тыс.;

Раменском — 2 тыс.

Специалисты провели очистку придомовых территорий от накопившегося мусора, уборку тротуаров и пешеходных дорожек от сухих листьев и ветвей деревьев, а также промывку общественных пространств.

Мероприятия прошли под контролем инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Регулярные проверки состояния городской среды являются важной частью работы по созданию комфортных условий для жителей Подмосковья. Такой системный подход позволяет поддерживать порядок на территориях всей Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.