Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:13

На берегу озера Сенеж в Солнечногорске собрали мусор и разделили по фракциям

В минувших выходных на берегу озера Сенеж состоялся субботник, организованный движением «Новые люди», волонтерами и местными жителями в рамках мероприятия провели масштабную уборку прибрежной зоны, включая популярный Веретьевский пляж в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Региональный оператор ЭкоПромСервис предоставил специальные контейнеры для раздельного сбора отходов: серый — для смешанных и синий — для вторсырья.

Благодаря совместным усилиям удалось собрать 15 мешков сухих отходов — макулатуры, металла, стекла, пластика и тетрапаков, а также 8 мешков смешанных отходов.

Все эти материалы отправятся на переработку, чтобы извлечь максимальное количество вторичных ресурсов.

Установленные контейнеры на субботник изготовлены из качественного пластика с 30% долей вторичной гранулы, что делает их прочными и долговечными.

В апреле 2024 года Группа «ЭкоЛайн» открыла крупнейший завод по переработке пластика в России и активно реализует экообразовательные программы для повышения экологической грамотности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.