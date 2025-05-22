На базе учебно-курсового комбината Подмосковья проводят обучение по пожарной безопасности

ЖКХ

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства, подведомственный областному министерству ЖКХ приглашает желающих пройти профессиональную переподготовку по программе «Пожарная безопасность». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основная задача программы — подготовить специалистов, способных эффективно обеспечивать пожарную безопасность зданий и территорий.

Обучающиеся получат практические навыки:

  • осуществления контроля за обеспечением пожарной безопасности на объектах;
  • управления подразделениями по вопросам пожарной безопасности;
  • разработки решений по противопожарной защите организаций.

Длительность обучения: 256 часов

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий

После успешного освоения программы новоиспеченные специалисты получат диплом установленного образца.

Подробную информацию о деятельности учебно-курсового комбината можно найти на сайте.

Записаться на обучение можно:

  • по телефону +7 (495) 529-74-77;
  • по адресу электронной почты ukkmo@mail.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.