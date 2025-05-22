На базе учебно-курсового комбината Подмосковья проводят обучение по пожарной безопасности

Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства, подведомственный областному министерству ЖКХ приглашает желающих пройти профессиональную переподготовку по программе «Пожарная безопасность». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.