На базе учебно-курсового комбината Подмосковья проводят обучение по пожарной безопасности
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства, подведомственный областному министерству ЖКХ приглашает желающих пройти профессиональную переподготовку по программе «Пожарная безопасность». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основная задача программы — подготовить специалистов, способных эффективно обеспечивать пожарную безопасность зданий и территорий.
Обучающиеся получат практические навыки:
- осуществления контроля за обеспечением пожарной безопасности на объектах;
- управления подразделениями по вопросам пожарной безопасности;
- разработки решений по противопожарной защите организаций.
Длительность обучения: 256 часов
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий
После успешного освоения программы новоиспеченные специалисты получат диплом установленного образца.
Подробную информацию о деятельности учебно-курсового комбината можно найти на сайте.
Записаться на обучение можно:
- по телефону +7 (495) 529-74-77;
- по адресу электронной почты ukkmo@mail.ru.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.