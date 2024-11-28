Горячую воду и отопление временно отключат по ряду адресов в Дубне в четверг

ЖКХ

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Для устранения утечки в округе Дубна 28 ноября с 09:00 до 15:00 будет отключена подача горячей воды и отопления к зданиям по ряду адресов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По информации Единой диспетчерской службы городского округа Дубна, отключение произведут по следующим адресам:

  • ул. Попова 7, 5, 3;
  • пр-т Боголюбова 25, 27, 30, 32, 25а, 24, 24а, 22, 30, 32б, 32а;
  • ул. Правды 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 19а;
  • ул. Станционная 20, 22;
  • ул. Попова 7в, 3б, 3в.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.