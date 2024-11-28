Горячую воду и отопление временно отключат по ряду адресов в Дубне в четверг ЖКХ сегодня в 08:59 Фото - © Медиасток.рф

Для устранения утечки в округе Дубна 28 ноября с 09:00 до 15:00 будет отключена подача горячей воды и отопления к зданиям по ряду адресов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.