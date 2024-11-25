На 4 котельных Сергиево-Посадского округа в понедельник проведут плановые работы

Жителей Сергиево-Посадского округа оповестили, что в понедельник с 08:30 временно ограничат подачу горячей воды и отопления в ряд домов из-за проведения плановых работ на 4 котельных муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с проведением плановых работ по установке дополнительного оборудования для мониторинга технологических параметров на котельных: «Путятино», «Березняки», «Бужаниново», «Абрамово» с 08:30 понедельника временно будет ограничена подача горячего водоснабжения и отопления в многоквартирные дома и социальные объекты.

Плановые работы проводит ООО «Газпром теплоэнерго МО». Планируемый срок завершения работ: 25 ноября в 23:00.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства. По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС администрации Сергиево-Посадского городского округа по телефону: 8(496)545-77-55.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.