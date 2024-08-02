На 256 объектах Подмосковья повысили надежность электроснабжения потребителей

В Московской области реализуется программа повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала года выполнили мероприятия для повышения надежности электроснабжения потребителей на 256 электрообъектах. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Работы ведутся в городских округах: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском. А также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали.

В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 39 подстанций, построить 49,9 км ЛЭП и 30 электроустановок.

Общий процент выполнения мероприятий на сегодняшний день составляет 81%.

Так, например, благодаря проведенным мероприятиям была повышена надёжность электроснабжения нескольких тысяч жителей Химок. Для этого в подстанции ТП-41, которая находится на пересечении улиц Строителей и Молодежной, были заменены 2 трансформатора по 250 кВА каждый на трансформаторы по 630 кВА. Также энергетики провели работы для улучшения качества электроснабжения жителей Голицыно Одинцовского округа. В ТП на Звенигородском шоссе заменили трансформатор 400 кВА на 630 кВА.

Также с начала 2024 года работники «Мособлэнерго» заменили 418 опор и 55,4 км провода/кабеля на воздушных и кабельных линиях электропередачи в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Реконструировали 23,1 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 33 трансформаторные подстанции, построили 42,3 км ЛЭП и 26 электроустановок.

В Московской области вопросами повышения надежности электроснабжения занимается министерство энергетики. Под его контролем с начала текущего года соответствующие мероприятия выполнили на более чем 130 электрообъектах, построили свыше 40 подстанций. Кроме того, продолжается реконструкция воздушных и кабельных линий электропередачи.