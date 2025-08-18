В рамках приведения к новому стандарту работы РСО на 148 объектах «Мособлтепла» планируют установить датчики телеметрии, которые переведут их автономный режим, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Помимо того, чтобы чувствовать систему и быстро реагировать, накапливать данные и анализировать их, мы видим еще экономический эффект. Мы проанализировали объекты „Мособлтепла“, 148 объектов у нас оборудуются датчиками. Благодаря этому мы переводим объекты на автоматическую работу», — сообщил Баранов.

Он отметил, что благодаря этим действиям более 200 сотрудников получат назначения на более важную и сложную работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.