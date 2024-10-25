На 12% вырос объем вывозимых отходов в Алексинском и Воскресенском кластерах

В октябре два подмосковных региональных оператора, осуществляющих свою деятельность на территории Люберец, Жуковского, Раменского, Бронниц, Воскресенска, Егорьевска и Шатуры, а также Солнечногорска, Клина и Химок ежедневно транспортируют на комплексы по переработке отходов свыше 23 тысяч кубометров отходов, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Каждый день с территории Воскресенского кластера региональный оператор вывозит более 17 тысяч кубометров отходов, что на 12% больше по сравнению с дневной нормой вывоза в 2023 году. В Алексинском кластере собирают более 5 тысяч кубометров отходов — прирост с прошлого года составляет 11%.

Для этого задействовано 262 единицы спецтехники — мусоровозы, бункеровозы и ломовозы. Все они обеспечены спутниковой системой ГЛОНАСС, которая позволяет логистическим службам с точностью до сантиметра отслеживать траекторию движения машин.

В зоне обслуживания регоператоров более 1,5 миллиона жителей и около 15 тысяч предприятий и организаций. При возможности проезда к контейнерным площадкам вывоз производится строго по графику. Коррективы в процесс вносят запаркованные проезды, которые не всегда позволяют проехать мусоровозу к месту погрузки отходов.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает, что перекрытие доступа спецтехнике к контейнерной площадке влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.