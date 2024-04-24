На 12 объектах теплоснабжения Люберец запланировали модернизацию в этом году

В 2024 году в городском округе Люберцы продолжится модернизация систем теплоснабжения, она коснется 12 объектов, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Эта тема стала одной из центральных на оперативном совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов, которую в среду провел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году в рамках госпрограммы МО запланировано произвести следующие виды работ: капремонт тепловых сетей от котельной № 422 до ТК-26 (п. Октябрьский, ул. Текстильщиков), капремонт тепловых сетей от котельной на ул. Попова, д. 16, стр. 2 до д. № 7 на ул. Побратимов (г. Люберцы). В настоящее время подрядная организация выполняет обследование объектов. Срок выполнения работ — до 15 октября 2024 года. Будет проведен до 15 октября текущего года капремонт тепловых сетей по адресам: ул. Пролетарская, д. 5; ул. Дорожная, д. 9, пом.1; ул. Лорха, д. 15; ул. Некрасова, д. 11, корп.1; ул. Карла Маркса, д. 90, корп.2; ул. Карла Маркса, д. 90; ул. Гаршина, около д. 9/1», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что также на 2024–2025 годы запланировано строительство БМК на 7,5 МВт (д. Марусино), реконструкция котельной № 422 с увеличением мощности (п. Октябрьский), реконструкция котельной с увеличением мощности (г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.