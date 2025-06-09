На 12 объектах Люберец завершили работы по комплексному благоустройству дворов

«В городском округе Люберцы продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. В настоящее время работы завершены на 12-ти объектах. Это дворы в Люберцах, Малаховке, Октябрьском, Томилине, Дзержинском», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он также добавил, что на сегодня подрядные организации ведут работы по 6 адресам: в Люберцах, на 3-ем Почтовом отделении, в Малаховке, на улице Дачная, в поселке Томилино, на улице Пионерская и в микрорайоне Птицефабрика, в Октябрьском, на улице Первомайская и в поселке Красково, на улице Школьная.

Всего в 2025 году в городском округе запланировано благоустройство 30 дворовых территорий. С полным перечнем адресов, где будут проведены работы, можно познакомиться на сайте люберцы.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.