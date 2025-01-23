На 1 млн руб оштрафованы жители Подмосковья за незаконный сброс отходов в январе

На территории Московской области продолжается борьба с водителями, которые выбрасывают строительный и другой мусор рядом с контейнерными площадками. Так, с января 2025 года общая сумма выписанных штрафов составила 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

С начала года нарушения при помощи системы «Безопасный регион» были зафиксированы в Рузе, Егорьевске, Луховицах, Клину, Коломне, Богородском, Химках, Лотошино, Орехово-Зуево, Домодедово.

Наибольший объем сбросов произошел в Истре. При этом по сравнению с декабрем прошлого года число нарушений в муниципалитете уменьшилось в 3 раза. В декабре 2024 года было выявлено 47 фактов сброса, в январе этого года всего — 14.

В адрес нарушителей вынесены постановления о наложении административного штрафа на сумму 290 тыс. рублей.

Утилизировать отходы нужно в своем населенном пункте. Для этого необходимо заключить договор на его вывоз.

За сброс мусора в неположенном месте штрафы составляют:

для граждан — до 70 000 рублей,

для должностных лиц — до 100 000 рублей,

для юридических — до 200 000 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.