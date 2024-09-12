Мытищи стал участником пилотного проекта «Цифровая котельная»

Городской округ Мытищи стал участником пилотного проекта в РФ «Цифровая котельная». С 1 октября он впервые стартует в Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря проекту произойдет перевод всей эксплуатационной документации в электронный вид (она заменит объемные бумажные журналы), а также оцифровка паспортов готовности источников теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Теперь всю информацию о котельных можно будет видеть, как в региональном, так и муниципальном ЦУРах.

Пилот продлится год и в дальнейшем может быть масштабирован на другие регионы.

Диспетчеризация котельных позволяет автоматизировать все процессы, удаленно контролировать объекты теплоснабжения, оперативно реагировать на аварии. Из 2 703 котельных к диспетчеризации до 15 октября подключат 2 105.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.