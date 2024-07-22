Мурашов проверил ход благоустройства дворов и ремонт ям в Воскресенске

Городские округа Московской области продолжают подготовку к осенне-зимнему периоду. В минувшую субботу с рабочим визитом в Воскресенск прибыл зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы проинспектировали состояние коммунальной техники и МКД на предмет готовности к зиме, проверили вентиляционные каналы, подвалы и чердачные помещения. Поездка была незапланированной и стала неожиданностью для подрядных организаций муниципалитета. Мы проанализировали, какие мероприятия уже были проведены и какие еще предстоят. Особое внимание было уделено количественному и качественному составу персонала. Важно заранее обнаружить все недочеты, неисправности и устранить их», — сообщил Мурашов.

Совместно с главой муниципалитета Алексеем Малкиным и начальником территориального отдела министерства были осмотрены придомовые территории, изучено состояние жилого фонда и работа аварийных бригад.

«Выявлены нарушения, связанные с содержанием детских площадок, дворовых территорий, а также старого фонда МКД. Все они незамедлительно были взяты на контроль инспекторами министерства. Дали соответствующие поручения, первые итоги по устранению нарушений мы должны увидеть уже в понедельник», — сообщил первый замминистра по содержанию территорий государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев.

Также руководству ведомства продемонстрировали ход выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и ямочному ремонту во дворах Воскресенска.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.