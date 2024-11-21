Мурашов: при подготовке к отопительному сезону сделан акцент на жалобы жителей

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий Владислав Мурашов в ходе 98-го заседания Московской областной думы доложил о работе по устранению жалоб на отопление в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«ЕДС для нас — это главный показатель по жалобам жителей и по оценке населения по включению отопления. В этом году, с одной стороны, мы видим рост на 15% по отношению к прошлому году. В этот график мы включили важные факторы, в том числе так называемого робота Женю», — заявил Мурашов.

По его словам, это позволило получить дополнительную информацию от жителей Подмосковья. Также был сделан акцент на МКД, от которых поступало основное количество жалоб по теплоснабжению.

Муниципалитетам и управляющим кампаниям была поставлена задача избежать проблем с завоздушиванием труб до запуска тепла в дома. Это позволило минимизировать риски при запуске отопления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.