Мурашов оценил состояние дворов и фонда многоквартирных домов в Солнечногорске

В минувшие выходные зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов с командой отраслевых специалистов осуществил выезд в подмосковный Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной целью поездки была оценка реального состояния фонда МКД, реализация программ по благоустройству дворов, а также содержания контейнерных площадок.

«По субботам выезжаем в такие муниципалитеты, которым однозначно требуется наша помощь. И хотя за месяц в Солнечногорске на 60% сократилось количество жалоб на навалы мусора, все равно наблюдается нехватка сотрудников, занимающихся подбором отходов на контейнерных площадках, а также необходимость модернизации самих КП, с увеличением количества тар на них. Администрации дано поручение уделить этому вопросу особое внимание. С главой пришли к пониманию, уверен, результат увидим уже в ближайшее время», — сообщил Мурашов.

Жители городского округа смогли пообщаться с руководящим составом министерства и задать все интересующие вопросы и поделиться проблемами в части содержания МКД, детских площадок и общественных территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.