Муниципалитеты Подмосковья получили 20 новых кранов-манипуляторов

В Московской области прошла третья передача спецтехники 16 муниципалитетам. Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона передало 20 новых грузовых автомобилей с краном- манипулятором на базовом шасси КАМАЗ 65115 и 43118, сообщает пресс-служба ведомства.

Новые машины отправились в Серебряные Пруды, Орехово-Зуевский, Солнечногорск, Жуковский, Пушкинский, Чехов и другие городские округа.

Основные преимущества новых единиц техники:

мощность двигателя составляет 292 лошадиные силы;

грузоподъемность до 7 тонн;

имеет 5 телескопируемых секций стрелы;

максимальный вылет стрелы 19 метров.

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, из них 121 — это автомобили АВР. Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Новая техника универсальна и предназначена для:

вывоза строительного мусора и крупногабаритных предметов;

обслуживания объектов инфраструктуры;

доставки стройматериалов и инструментов на объекты благоустройства;

выполнение вспомогательных функций при ремонте зданий и сооружений.

Кроме того, новая техника компактна и имеет высокую маневренность, что обеспечивает эффективное передвижение по узким улицам и труднопроходимым участкам. Также машины просты в эксплуатации и техобслуживании, имеют высокий уровень безопасности, что повышает комфорт операторов и улучшают контроль над рабочими процессами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.