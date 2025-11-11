Муниципалитеты Подмосковья получили 20 новых аварийных автомобилей

В Московской области стартовала выдача третьей партии техники для ресурсоснабжающих организаций. Министерство жилищно-коммунального хозяйства передало в муниципалитеты 20 новых машин, предназначенных для выполнения аварийно-восстановительных работ. Техника уже направлена в Дмитровский, Долгопрудный, Жуковский, Серпухов, Ступино и другие округа. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Они оснащены всем необходимым для оперативного реагирования на коммунальные инциденты.

«Хочу отметить, что это первая крупнейшая закупка спецтехники для наших ресурсников. Она особенно актуальна перед холодами, когда нагрузка на сети возрастает и требует оперативного реагирования. При возникновении аварийных ситуаций у всех коллег задача уложиться в срок норматива. Обычно это 4-6 часов. Если мы не укладываемся — идет разбор каждой конкретной ситуации. Причинами чаще всего выступают отсутствие спецтехники и человеческий фактор. Поэтому помимо оснащения водоканалов транспортом, мы реализуем комплекс мер, направленный на привлечение новых кадров, обучение персонала и цифровизацию всех процессов», — отметил Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Комплектация каждой аварийной машины включает:

бензиновый генератор (не менее 7 500 Вт), световая башня.

мотопомпа, шламовый насос с рукавами

сварочный инвертор, бензорез, углошлифовальные машины.

набор универсальных инструментов на 152 предмета.

лестница алюминиевая, прожектора, удлинители.

ручные инструменты

расходные материалы.

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, из них 121 — это автомобили АВР. Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Всего за три года планируется выдать более 800 единиц коммунальной техники — аварийных, илососных и комбинированных машин, экскаваторов-погрузчиков, а также кранов-манипуляторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.