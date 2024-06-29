Муниципалитеты обсудили проблемы ЖКХ в Щелково

Участие в форуме приняли представители шесть округов Подмосковья: Щёлково, Фрязино, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка и Звёздный городок.

Главная цель форума — конструктивный диалог муниципальной власти с управляющими компаниями и жителями для обсуждения проблемных вопросов в сфере ЖКХ.

Среди участников форума — представители Правительства Московской области, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Госдумы, администраций муниципалитетов и советов депутатов, общественники и жители округов.

«Этот форум предназначен для обмена опытом и совершенствования системы предоставления услуг ЖКХ. Когда представители власти взаимодействуют с активными жителями, всегда есть результат», — сказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

Председатели советов МКД внесли ряд предложений по улучшению системы взаимодействия с органами местного самоуправления и управляющими компаниями, а также смогли задать интересующие их вопросы представителям профильных ведомств и организаций.

Впервые Форум «Управдом» прошел в Московской области в 2014 году. Тогда губернатор региона Андрей Воробьев поддержал идею создания в Подмосковье Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, которая сейчас насчитывает более 2,5 тысяч членов.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.