Муниципалитетам Подмосковья передано 9 единиц техники

В Московской области состоялась передача 9 ломовозов, организованная министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В общей сложности до конца осени муниципалитетам будет поставлено 14 таких машин, сообщает пресс-служба ведомства.

Переданная техника направлена в несколько городских округов региона. В их число вошли: Балашиха, Дмитровский округ, Лобня, Можайский округ, Павлово-Посадский округ, Кашира, округ Пушкинский, Коломна, Сергиево-Посадский округ.

Распределение автомобилей проводилось с учетом потребностей каждой из указанных территорий. Ломовозы улучшат работу коммунальных служб, ответственных за уборку и вывоз отходов.

Всего за год Подмосковье дополнительно приобрело более 1,8 тысячи единиц спецтехники и оборудования. Обновление автопарка не ограничилось только ломовозами, была также осуществлена закупку самосвалов, мини-погрузчиков, газелей и экскаваторов-погрузчиков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики.



«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.