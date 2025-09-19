Мультифункциональная электролаборатория пополнила парк техники «Мособлводоканала»

Специализированная машина на базе полноприводного автомобиля «ГАЗель» поступила в парк спецтехники Мособлводоканала. Она предназначена для проведения полного комплекса испытаний и измерений на сетях электроснабжения, включая высоковольтные. Это необходимо для строгого соблюдения нормативных требований и обеспечения бесперебойной работы критически важных объектов водоканала. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ключевые задачи электролаборатории:

Испытание электрической прочности изоляции кабелей.

Измерение сопротивления изоляции.

Проверка и диагностика систем энергообеспечения.

Полный привод автомобиля обеспечивает высокую проходимость, что позволяет специалистам добираться до удаленных и труднодоступных объектов для проведения плановых работ.

Лаборатория укомплектована современным российским оборудованием. Внутри машины организована рабочая зона для операторов, оснащенная автономным бензогенератором, испытательными кабелями и специальным набором для резки кабеля, в том числе, под напряжением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.