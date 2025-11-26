Можайские дворники работают с использованием цифровых сервисов

Задание от специалиста Единого дорожно-транспортного центра приходит сразу на телефоны руководителя бригады и рабочих и позволяет оперативно провести уборку территории или обработку от снега и льда. Благодаря этому были оптимизированы маршруты не только для коммунальной техники, но и специалистов, занимающихся ручной уборкой территории.

На борьбу с последствиями снегопадов и гололедом в соответствии с погодными условиями ежедневно выходят до 150 сотрудников коммунальных служб. Теперь можно не только быстро выдать задания, но и проконтролировать работу, что позволяет, в буквальном смысле слова «держать руку на пульсе» функционирования дорожной сети дворовых территорий всего Можайского округа.

«Недавний снегопад стал проверкой на прочность, но наши службы справились достойно. Благодаря современным информационным системам, мы в режиме реального времени видим не только работу нашей техники, но и дворников. Это позволяет оперативно реагировать на ситуацию и, в конечном итоге, делает жизнь горожан комфортнее», — отметил директор «Единого дорожно-транспортного центра» Михаил Капустин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.