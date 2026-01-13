Мособлводоканал заменил участки трубопровода в Новоазовске в новогодние праздники

Мособлводоканал провел замену двух участков трубопровода в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики в первые дни нового года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал продолжает поддерживать Новоазовский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, осуществляя восстановление жизненно важной инфраструктуры. Эта работа проводится в рамках долгосрочной стратегии по улучшению условий жизни местных жителей.

В новогодние праздники специалисты заменили два участка трубопровода в городе Новоазовск: 15 метров на улице Людникова и 29 метров на улице 60 лет СССР. Для обновления использовали пластиковые трубы диаметром 63 и 50 миллиметров, что повысит надежность водоснабжения.

Кроме того, были восстановлены врезки потребителей, установлены новые элементы на поврежденных участках водообеспечения для предотвращения дальнейших поломок, а также проведены ремонты на сетях водоснабжения и самотечных коллекторах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.