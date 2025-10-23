«Мособлводоканал» за прошедшую неделю устранил более 300 засоров

На прошедшей неделе сотрудники «Мособлводоканала» провели ряд мероприятий по устранению засоров, которые перекрывали движение стокам в городских сетях канализации. Было ликвидировано 316 засоров, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Одними из сложных случаев были участки канализационных сетей в городе Электрогорск и два засора в с. Пышлицы. В общей сложности прочищено более 120 погонных метров. И в каждом случае для ликвидации засоров приходилось прибегать к каналопромывочной машине, с помощью которой подается водяная струя под напором. Своевременные действия специалистов «Мособлводоканала» помогли предотвратить серьезные последствия и восстановить нормальный режим работы всей системы.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Засоры канализации — наиболее распространенная причина обращений в Мособлводоканал. В большинстве случаев виновниками являются сами пользователи, которые неправильно используют канализационную систему. Утилизация бытовых отходов — попадание посторонних предметов в систему водоотведения — сказывается на пропускной способности.

Жир, волосы, остатки пищи, тряпки, салфетки и даже полиэтиленовые пакеты оказываются в унитазах и раковинах. Для предотвращения возникновения таких ситуаций необходимо просто соблюдать правила пользования системой водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.