Мособлводоканал за неделю выполнил 71 работу на объектах Подмосковья

Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю провели 71 профилактическое и ремонтное мероприятие на объектах водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Работы выполнены на канализационных насосных станциях, очистных сооружениях и водозаборных узлах в период паводковой активности, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По поручению министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева все водоканалы региона переведены в усиленный режим работы. На предприятии действует комплексный подход к предотвращению аварий: специалисты ведут постоянный мониторинг оборудования, своевременно проводят ремонт и оперативно устраняют неисправности.

За неделю отремонтированы объекты в нескольких округах. В Рошале на КНС №4 заменили подшипник электродвигателя и восстановили его работоспособность. В Электростали на подкачивающей насосной станции наладили систему телеметрии для дистанционного контроля. В поселке Мишеронский отремонтировали врезку холодного водоснабжения к жилому дому, в Егорьевске провели капитальный ремонт насосной станции с заменой электродвигателя, в селе Лузгарино восстановили водоподъемную трубу на действующей скважине. В деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа на КНС, обслуживающей больницу на улице Советской, выполнили центровку насоса для снижения износа оборудования.

Всего за отчетный период специалисты выполнили 627 работ, в том числе устранили 264 засора в канализационных сетях, провели 126 плановых мероприятий по обслуживанию коммуникаций, 71 операцию по восстановлению насосов, фильтров и электрооборудования, а также отремонтировали 55 участков трубопроводов холодного водоснабжения. Обратиться в Мособлводоканал можно по телефону +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.