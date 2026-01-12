Мособлводоканал выполнил более 530 работ по профилактике в Подмосковье за праздники

Мособлводоканал провел 532 ремонтных и профилактических мероприятия в Подмосковье в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В новогодние праздники специалисты Мособлводоканала работали круглосуточно, обеспечивая стабильную подачу воды и работу канализационных сетей в Подмосковье. В период сильных снегопадов по поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева водоканалы региона были переведены в режим повышенной готовности.

За прошедшую неделю сотрудники Мособлводоканала устранили 228 засоров в канализационных сетях, выполнили 164 плановые работы, провели 23 ремонта на трубопроводах холодного водоснабжения, а также реализовали 10 мероприятий на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.

Среди ключевых работ — замена насоса на станции третьего подъема в Павловском Посаде, чистка насоса канализационной насосной станции № 4 в Рошали — Шатуре, профилактика частотного преобразователя ВЗУ № 3 в деревне Новое Орехово-Зуевского округа и ремонт насоса канализационной насосной станции № 4 в Электрогорске — Павлово-Посадский.

В связи с обильными осадками специалисты уделяют особое внимание очистке снега на объектах водоснабжения и канализации. Все филиалы предприятия продолжают работать в режиме повышенной готовности. Для консультаций по вопросам водоснабжения и водоотведения действует бесплатный телефон службы поддержки: 8 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.