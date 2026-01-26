сегодня в 15:15

Мособлводоканал выполнил более 20 работ по водоснабжению в округе ДНР

Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю провели 21 мероприятие по обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотведения в подшефном округе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В селе Казацкое специалисты провели разморозку скважины. На нескольких участках установили шесть новых трубопроводных элементов, заменив часть старого трубопровода длиной шесть метров. В селе Ванюшкино был поднят вышедший из строя насос на артезианской скважине. В поселке городского типа Седово устранили замерзание водонапорной камеры.

Кроме того, проведено техническое обслуживание насоса на станции перекачки сточных вод №2, обеспечена герметичность сетей водоснабжения и восстановлена работоспособность участков самотечных коллекторов.

В министерстве подчеркнули, что своевременный ремонт позволяет избежать сбоев и поддерживать комфортные условия для жителей Донбасса, а также улучшать состояние коммунальных сетей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.