Мособлводоканал выполнил 656 работ на сетях Подмосковья

Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю, включая праздничные дни, провели 656 мероприятий для обеспечения стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Работы велись в том числе в сложных погодных условиях, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники предприятия выполнили комплекс профилактических и ремонтных мероприятий на объектах инфраструктуры. Проведены объезды всех канализационных насосных станций для предотвращения подтоплений и очистки фильтров насосного оборудования.

На КНС в деревне Новое Орехово-Зуевского округа специалисты заменили вал подшипника и втулки насоса. В Электростали на очистных сооружениях установили новый электродвигатель и провели ревизию схемы электропитания. В Павловском Посаде на очистных сооружениях заменили цепь песколовочного оборудования.

Кроме того, на водозаборном узле «Зудино» в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа доставили строительные материалы для ремонта производственного помещения. Работы осложнялись обильными снегопадами — перед началом мероприятий бригадам приходилось расчищать рабочие зоны.

За неделю специалисты также устранили 235 засоров на канализационных сетях, выполнили 160 плановых профилактических работ, завершили 42 мероприятия на КНС и водозаборных сооружениях, а также отремонтировали 33 участка сетей холодного водоснабжения с обновлением элементов инженерных коммуникаций в колодцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.