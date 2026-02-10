Мособлводоканал выполнил 619 работ на сетях водоснабжения Подмосковья за неделю

Специалисты Мособлводоканала за последнюю неделю провели 619 профилактических и ремонтных работ на объектах водоснабжения и канализации в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

За неделю специалисты Мособлводоканала выполнили 619 работ на ключевых объектах водоснабжения и водоотведения Подмосковья. Мероприятия были направлены на поддержание надежности и бесперебойной работы инфраструктуры.

В числе проведенных работ — замена подшипников на насосном оборудовании и откачка приемного отделения на канализационных насосных станциях в Рошали Шатурского округа, промывка фильтров на водозаборном узле в Электрогорске Павлово-Посадского округа, замена тройника на канализационном коллекторе в Электростали, ремонт и чистка насосов на очистных сооружениях Павловского Посада, а также замена компрессоров на станции обезжелезивания в деревне Соболево Орехово-Зуевского округа.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов региона регулярно проводят промывки трубопроводов для повышения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии.

За отчетную неделю специалисты устранили 221 засор в канализационной сети, провели 197 профилактических работ, завершили 33 мероприятия на насосных станциях и водозаборных сооружениях, а также отремонтировали 21 участок холодного водоснабжения. Регулярные профилактические мероприятия позволяют своевременно выявлять и устранять неисправности, обеспечивая комфорт жителям региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.