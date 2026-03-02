Мособлводоканал выполнил 534 работы на сетях в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала за минувшую неделю выполнили 534 профилактические и ремонтные работы на объектах водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Мероприятия провели для повышения надежности коммунальной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы прошли на ряде объектов в округах области. На канализационно-насосной станции №4 в Рошале Шатурского округа специалисты обслужили оборудование: очистили насосы от загрязнений, заменили сальниковую набивку и обновили контакты контакторов. В Электростали на подкачке-20 отремонтировали частотные преобразователи, регулирующие работу электродвигателей насосов и обеспечивающие оптимальный режим подачи воды.

В Куровском Орехово-Зуевского округа на химической водоочистке скважин №1, 2 и 12 на улице Совхозной настроили автоматику. Автоматизация позволяет повысить качество и безопасность питьевой воды. На КНС №3 в Электрогорске Павлово-Посадского округа установили новые насосные агрегаты для повышения производительности станции и надежности перекачки стоков. На проспекте Ленина в Электростали также отремонтировали пожарный гидрант.

Всего за неделю специалисты устранили 215 засоров в канализационных сетях, выполнили 163 плановые профилактические работы и завершили 42 мероприятия на канализационных насосных станциях и водозаборных сооружениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.