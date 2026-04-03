Мособлводоканал увеличил на 20% отбор проб воды в Подмосковье

В марте 2026 года специалисты Мособлводоканала отобрали 4 494 пробы воды, что на 20% больше по сравнению с предыдущими месяцами. Усиление контроля связано с началом весеннего половодья и риском попадания загрязнений в систему водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В марте лаборанты исследовали 2 940 проб питьевой воды и 1 554 пробы сточной. Всего за первый квартал 2026 года специалисты отобрали и проанализировали более 11 тыс. проб.

Рост объема мониторинга связан с началом весеннего половодья, когда увеличивается вероятность попадания загрязняющих веществ в системы водоснабжения и водоотведения. Пробы регулярно берут на водозаборных узлах, артезианских скважинах, насосных станциях и других ключевых объектах инфраструктуры.

Отбор проводится по строгим регламентам. Специалисты используют стерильную тару, соблюдают температурный режим и правила транспортировки. Каждую пробу маркируют с указанием времени и места отбора, после чего в лаборатории выполняют физико-химические и микробиологические исследования для проверки соответствия санитарным нормам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.