Мособлводоканал увеличил число аварийных бригад до 22 в Подмосковье

Мособлводоканал усилил техническую готовность аварийно-восстановительной службы, увеличив количество мобильных бригад с 19 до 22 и обновив автопарк, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал повысил готовность к аварийным ситуациям, увеличив число специализированных бригад с 19 до 22. Каждая команда состоит из пяти специалистов: бригадира, трех слесарей и водителя. Для работы на объектах используются современные автомобили на базе «Газели» и полноприводные машины на базе КАМАЗа, что позволяет оперативно реагировать на инциденты, в том числе в труднодоступных местах.

Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для автономной работы: сварочными инверторами, бензорезами, мотопомпами, генераторами, инструментами для земляных работ, системами освещения, бензопилами и складными верстаками.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что для повышения эффективности службы было закуплено 350 единиц спецтехники на сумму 3,6 млрд рублей, из которых 121 автомобиль предназначен для аварийно-восстановительных работ. Новая техника позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.