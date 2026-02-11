Мособлводоканал устранил более 220 засоров в системе водоотведения Подмосковья за неделю

Специалисты Мособлводоканала за последнюю неделю выявили и устранили свыше 220 засоров в системе водоотведения Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Регулярное техническое обслуживание канализационной сети, включая диагностику трубопроводов и профилактические чистки, остается важной частью работы специалистов Мособлводоканала. За прошедшую неделю сотрудники организации устранили более 220 засоров.

Для ликвидации засоров применяются различные методы. Один из них — промывка канализации с помощью каналопромывочной машины, которая подает воду под высоким давлением, эффективно очищая трубы от грязи, жировых отложений и твердых частиц. Еще один способ — использование илососа, предназначенного для откачки ила и осадков из трубопровода, что позволяет очищать даже труднодоступные участки.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что более 50 водоканалов региона регулярно проводят промывки трубопроводов для повышения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии.

Для поддержания бесперебойной работы канализационной системы жителям рекомендуется не сбрасывать в унитазы и раковины крупные предметы, пищевые отходы, жир, масло и тряпки, а также периодически промывать трубы горячей водой или специальными средствами и использовать защитные сетки на сливах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.