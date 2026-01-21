Мособлводоканал устранил 259 засоров на сетях Подмосковья за неделю

Специалисты Мособлводоканала за неделю ликвидировали 259 засоров на инженерных сетях в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Одним из самых сложных случаев стало устранение засора канализационного коллектора диаметром 250 мм на улице Октябрьская в Электростали. Для ликвидации проблемы специалисты использовали илосос и каналопромывочную машину. Благодаря оперативным действиям сотрудников и применению современного оборудования ситуация была быстро решена.

В течение недели специалисты Мособлводоканала устранили 259 засоров на сетях водоотведения. Регулярно проводятся профилактические работы по очистке канализационных сетей, включая промывку трубопроводов, проверку оборудования и устранение мелких неисправностей. Частота таких мероприятий зависит от состояния сетей и интенсивности их эксплуатации.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов региона проводят промывки трубопроводов для повышения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии.

Основной причиной засоров остается попадание в канализацию посторонних предметов: салфеток, тряпок, пищевых остатков и других материалов, не предназначенных для слива. Для стабильной работы коммунальной системы важно правильно утилизировать отходы, регулярно проводить профилактику и при возникновении проблем обращаться к специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.