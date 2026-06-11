Мособлводоканал устранил 247 засоров за неделю в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю ликвидировали 247 засоров на сетях водоотведения в девяти филиалах Подмосковья. Работы провели аварийно-восстановительные бригады для обеспечения бесперебойной работы системы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Аварийно-восстановительные бригады продолжают поддерживать стабильную работу систем водоотведения в регионе. За семь дней специалисты зафиксировали и устранили 247 засоров на канализационных сетях.

Сети водоотведения представляют собой сложную инженерную инфраструктуру, от которой зависит санитарно-эпидемиологическая обстановка и комфорт жителей. Переполнение колодцев и коллекторов может привести к выходу сточных вод на поверхность. Образование тампонады повышает давление в трубопроводах и способно вызвать повреждения, требующие капитального ремонта.

Среди основных причин засоров — влажные салфетки, ткани, средства личной гигиены и ватные палочки, которые не растворяются в воде. Также к нарушениям приводят пищевые отходы, в том числе жир и кофейная гуща, оседающие на стенках труб, и строительный мусор — цемент, песок и остатки клея. Специалисты напоминают, что соблюдение правил эксплуатации канализации помогает предотвратить аварийные ситуации и сохранить работоспособность городской системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.