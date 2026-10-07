Мособлводоканал устранил 240 засоров канализации за неделю

Мособлводоканал за прошедшую неделю устранил 240 засоров на сетях водоотведения и извлек из труб более двух тонн бытовых отходов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Водоканалы Подмосковья ежедневно проводят профилактические работы на сетях водоотведения. За минувшую неделю специалисты устранили 240 засоров и извлекли из труб более двух тонн бытовых отходов.

Основная причина засоров — сброс в унитазы и раковины тряпок, влажных салфеток, средств личной гигиены, ватных дисков и строительного мусора. В отличие от туалетной бумаги салфетки и ткани не растворяются: они цепляются за шероховатости труб и образуют плотные комки. Вес мусора, извлеченного из колодцев, может достигать 10 килограммов.

Механическая очистка тросами помогает не всегда. Если засор расположен далеко от колодца или имеет большой объем, специалисты используют каналопромывочные машины. Они подают воду под высоким давлением, разрушая и вымывая мусорную пробку. Для откачки засоров в коллекторах большого диаметра привлекают илососные машины.

Канализация не предназначена для бытового мусора. Даже небольшой посторонний предмет может стать причиной засора в уличном коллекторе и привести к отключению воды и коммуникаций во всем районе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.