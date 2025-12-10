сегодня в 16:15

«Мособлводоканал» с рабочим визитом посетил завод коммунального машиностроения в Твери

Специалисты «Мособлводоканала» посетили с рабочим визитом завод коммунального машиностроения, находящийся в городе Тверь. Основной целью визита стало обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества сторон в сфере производства оборудования и техники для водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках поездки были рассмотрены ключевые модели оборудования, предназначенные для решения наиболее сложных задач:

илососы — эти машины обладают уникальной способностью откачивать осадок с глубин более 20 метров благодаря мощным вакуумным насосам и вместительным цистернам;

каналопромывочные машины — оборудованы насосами высокого давления и комплектом форсунок для устранения засоров;

вакуумные экскаваторы — обеспечивают 100% безопасную выемку грунта без риска повредить подземные коммуникации такие как водопровод, газ, кабели и другие.

«В Московской области реализуется одна из крупнейших программ по модернизации объектов ЖКХ. Однако подобные визиты в другие регионы также являются неотъемлемой частью нашей работы. Они помогают аккумулировать лучшие практики отрасли с последующим их внедрением в Подмосковье», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Все представленные образцы соответствуют высоким стандартам качества и функциональности. Специалисты получили исчерпывающие коммерческие предложения, которые будут проанализированы в ближайшее время с точки зрения экономической выгоды и эффективности эксплуатации.

Рабочая поездка стала важным этапом в укреплении взаимовыгодных связей между предприятиями и направлена на обеспечение устойчивого развития отрасли водоснабжения региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.