«Мособлводоканал» провел свыше 30 мероприятий по обслуживанию колодцев в ноябре

Колодцы являются важной частью инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Их техническое обслуживание необходимо для стабильного снабжения водой и увеличения долговечности конструкции. Этот процесс подразумевает периодический контроль состояния, очистку, обеззараживание и проведение ремонтных работ при выявленных неисправностях. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

С начала ноября сотрудники Мособлводоканала провели 31 мероприятие по ремонту и промывке колодцев. К примеру:

в колодце холодного водоснабжения, расположенном в поселке Пустоши Шатурского муниципального округа, установили новый кран и згон (соединительная деталь трубопроводной арматуры) диаметром 32 мм;

в Орехово-Зуеве на пр. Клязьминский выполнили и ремонт, и промывку колодца;

в п. Осаново Шатурского муниципального округа на ул. Центральная заменили чугунный люк.

Регулярный ремонт и обслуживание колодцев — это залог долгой службы системы водоснабжения. Своевременные работы необходимы по нескольким причинам:

исправные элементы колодца обеспечивают бесперебойную подачу воды, отсутствие утечек, засорения трубопроводов и другие нарушения, влияющие на качество водоснабжения;

регулярная промывка колодца эффективно удаляет накопившиеся отложения и загрязнения, которые также могут пагубно сказываться на состоянии инженерной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.