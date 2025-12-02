Мособлводоканал провел более 2,8 тыс работ на коммунальных объектах Подмосковья в ноябре

Мособлводоканал в ноябре выполнил свыше 2,8 тыс. мероприятий по обслуживанию водоснабжающих и водоотводящих систем в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ноябре специалисты Мособлводоканала провели более 2,8 тысячи работ на объектах коммунальной инфраструктуры Московской области. В перечень вошли устранение свыше тысячи засоров в канализационных сетях, около 850 плановых работ, более 190 ремонтов на трубопроводах холодного водоснабжения, а также 110 мероприятий на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов региона регулярно промывают трубопроводы для повышения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии.

Важную роль в поддержании работы сетей играет участие жителей, которые оперативно сообщают о неисправностях через единый контакт-центр по телефону: 8 (800) 222-02-05.

Мособлводоканал объединяет шесть филиалов. В ноябре Куровские очистные сооружения выполнили 740 мероприятий, Шатурский водоканал — 616, Орехово-Зуевский — 379, Павлово-Посадские коммунальные системы — 364, Электрогорские — 234, Электростальский филиал — 209.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.