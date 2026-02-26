Мособлводоканал провел 84 ремонта колодцев в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала с начала 2026 года выполнили 84 ремонтных мероприятия на колодцах в Московской области. Работы провели во всех семи филиалах предприятия для поддержания надежности коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В условиях высокой плотности застройки в Подмосковье стабильная работа коммуникаций имеет особое значение. С начала года сотрудники Мособлводоканала восстановили целостность люков, заменили изношенные элементы и провели тщательную промывку колодцев.

Ремонт включает оценку состояния конструкций, выявление дефектов, замену поврежденных крышек или полную замену люков. Специалисты также обеспечивают герметичность соединения крышки с рамой и проводят профилактические осмотры для безопасной эксплуатации объектов. Металлические элементы регулярно испытывают нагрузки от транспорта и воздействия осадков, что приводит к износу и коррозии.

Промывка колодцев направлена на удаление накопившихся загрязнений. Рабочие осматривают внутренние поверхности, очищают их аппаратами высокого давления и удаляют остатки отложений механическим способом. Комплексный подход позволяет снизить эксплуатационные затраты и повысить качество коммунальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.