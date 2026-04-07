Мособлводоканал провел 129 профилактических работ в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала за неделю выполнили 129 профилактических работ и почти 700 ремонтно-восстановительных мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Работы усилили в связи с активным таянием снега и паводковой ситуацией в ряде округов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева все водоканалы региона перевели в усиленный режим. За отчетный период сотрудники филиалов выполнили 697 ремонтно-восстановительных работ, уделяя особое внимание профилактике и предупреждению внештатных ситуаций.

В деревне Демихово Орехово-Зуевского округа на КНС №3 отремонтировали насос. В Павловском Посаде восстановили напорный трубопровод диаметром 800 мм, отремонтировали насос №5 и заменили прокладки на насосной станции. В поселке центральной усадьбы совхоза «Мир» муниципального округа Шатура на КНС «Октябрьская» заменили насос, а в селе Рахманово Павлово-Посадского округа установили новый глубинный насос на водозаборном узле.

Кроме того, в деревне Савинская Орехово-Зуевского округа на очистных сооружениях провели диагностику и очистку фильтров станции водоочистки. В Электростали на улице Горького отремонтировали задвижки на водопроводе, а на улице Ялагина заменили участок трубы на канализационном коллекторе диаметром 600 мм.

За неделю специалисты устранили 268 засоров на канализационных сетях, восстановили 84 участка трубопроводов холодного водоснабжения с ремонтом коммуникаций в колодцах и провели 74 операции по восстановлению насосов и фильтров, а также диагностике электрики и автоматики. По вопросам работы сетей жители могут обращаться по телефону +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.