сегодня в 15:59

Мособлводоканал провел 11 технических работ на водозаборных узлах Подмосковья за две недели

Специалисты Мособлводоканала за последние две недели выполнили 11 мероприятий по техническому обслуживанию водозаборных узлов и артезианских скважин в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Подмосковье специалисты Мособлводоканала регулярно проводят комплексные работы для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения. За последние две недели было выполнено 11 мероприятий по техническому обслуживанию водозаборных узлов и артезианских скважин.

В перечень основных работ вошли промывка фильтров, замена изношенных насосов и ремонт оборудования, включая клапаны и трубопроводы. Эти меры позволяют поддерживать стабильное давление в водопроводной сети и предотвращать перебои в подаче воды.

По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева водоканалы региона работают в усиленном режиме. Кроме основных работ, сотрудники проводят профилактические осмотры электрооборудования, проверяют автоматику и выполняют лабораторные анализы воды.

В зимний период проведение ремонтных работ осложняется снегопадами, что требует дополнительного ухода за территориями вокруг объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.